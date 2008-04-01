Официальная церемония встречи Президентов Украины и США (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, Джордж Буш прилетел в Украину вечером 31 марта. Утром 1 апреля состоялась официальная церемония встречилидеров Украины и США Виктора ЮЩЕНКО и Джорджа БУША.

Во время исполнения гимна прозвучал так называемый салют наций, который состоит из 21 артиллерийского залпа.

В церемонии встречи из украинской стороны приняли участие секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, заместитель главы Секретариата Александр ЧАЛЫЙ и другие официальные лица.

Фото Сергея Светлицкого, Николая Лазаренко/УНИАН