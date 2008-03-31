В Украину прибыл президент США (фото)

В Украину с государственным визитом прибыл Президент США Джордж БУШ.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту Дж.БУША встречали министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА и другие должностные лица. В аэропорту также собрались представители более 80 украинских СМИ.

Как сообщал УНИАН, согласно плану визита, 1 апреля состоится встреча Дж.БУША с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. Главы двух государств проведут встречу в формате «с глазу на глаз», после чего состоятся украинско-американские переговоры в расширенном формате.

Президент США также планирует провести встречи с высшим руководством Украины и лидером оппозиции.

В ходе визита планируется подписать украинско-американские документы: “Дорожную карту”, которая определяет перспективы украинско-американского сотрудничества, Соглашение о сотрудничестве в отрасли исследования и использования космического пространства и Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве.

Кроме того, Дж.БУШ вместе с супругой Лорой БУШ посетят Национальный заповедник “София Киевская” и школу № 57.