ЦИК отвергает все обвинения, содержащиеся в представлении Зеленского о роспуске комиссии - заявление

ЦИК отвергает "все обвинения, которые нивелируют факт проведения демократических выборов", и называет решение президента о роспуске комиссии политически мотивированным.

Центральная избирательная комиссия отвергает все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте ЦИК.

"11 сентября 2019 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором было рекомендовано Верховной Раде рассмотреть представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с вышеупомянутым представлением, считает необходимым выразить позицию, в соответствии с изложенными в нем замечаниями", - сообщили в комиссии.

В частности, по вопросу одномандатного избирательного округа №198 в ЦИК отметили, что в последнем решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких неоправданных задержек по установлению результатов выборов в данном округе.

ЦИК отвергает "все обвинения, которые нивелируют факт проведения демократических выборов", и называет соответствующее решение президента политически мотивированным.

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Также в ЦИК добавили, что комиссия осуществила все подготовительные действия по установлению результатов волеизъявления в одномандатном избирательном округе № 198.

"Однако, в связи с началом процедуры прекращения полномочий состава Центральной избирательной комиссии и во избежание ситуации, которая поставит под угрозу установление легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отложить начало повторного подсчета голосов во исполнение решения суда по делу № 9901/486/19", - подчеркнули в комиссии.

По вопросам, касающимся отказа регистрации кандидатов, ЦИК отмечает, что не имеет определенных законом полномочий проверять сведения, которые предоставляют кандидаты относительно их места работы, адреса, образования и других персональных данных. "Судебная практика по этим вопросам разная, и ни одно из судебных решений не содержит ссылки на предвзятость Комиссии", - говорится в сообщении.

По вопросам, касающимся указания кандидатами недостоверной информации о принадлежности к определенной политической партии, в комиссии отмечают, что Центральная избирательная комиссия неоднократно акцентировала на такой практике, и в то же время у Комиссии нет юридически установленных рычагов для ее недопущения. "Несмотря на это, она, в пределах своих полномочий, реагировала на все подобные факты, и каждый раз направляла соответствующую информацию в органы Национальной полиции и просила кандидатов и соответствующих субъектов избирательного процесса обращаться в суд", - говорится в сообщении.

По одномандатному избирательному округу №169 в ЦИК отметили, что судом установлено, что ЦИК не имела целью создать кандидату какие-то препятствия в реализации пассивного избирательного права. "Вместе с тем сообщаем, что решение об отмене регистрации кандидата в ОИО №169 не является беспрецедентным, так как в течение избирательного процесса была отменена регистрация 154 кандидатов в депутаты", - говорится в заявлении.