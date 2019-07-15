Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого

11 июля ЦИК Украины отменил регистрацию Александра Куницкого.

Шестой апелляционный суд Киева восстановил Александра Куницкого в качестве кандидата в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду Украины от партии «Слуга народа».

Видео заседания суда Куницкий обнародовал на своей странице в Facebook.

Напомним, ЦИК отменила регистрацию кандидата из «Слуги народа» Куницкого. Причиной такого решения в ЦИК назвали то, что Куницкий не проживал на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Куницкий заявил, что готов оспорить это решение в суде.

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Ранее появилась информация о наличии у Александра Куницкого двойного гражданства, что запрещено украинским законодательством.

Куницкий впоследствии подтвердил, что является гражданином Израиля, однако утверждает, что на момент подачи заявления в ЦИК написал заявление в генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства.