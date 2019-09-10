В Раду поступило представление Зеленского по изменению состава ЦИК (документ)

Профильный комитет постарается рассмотреть это представление "в оперативном порядке" уже завтра.

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского по изменению состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

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По его словам, он лично еще представление не видел, так как оно передано в Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как сказал Юрчишин, профильный комитет постарается рассмотреть это представление "в оперативном порядке" уже завтра.

"Но пока это выглядит достаточно странно, потому что должны быть какие-то основания", - подчеркнул Юрчишин.

Как сообщает "Украинская правда", Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В представлении он указывает, что Комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом "слугу народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

Также причиной для роспуска указывается позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой после "мотивированного представления президента".

Решение о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности всего состава Комиссии принимается Верховной Радой не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Документ подписан Зеленским 9 сентября. 10 сентября он поступил в Верховную Раду.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении членов Центральной избирательной комиссии. Документы он обнародовал на своей странице в Facebook.