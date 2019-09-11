Профильный комитет ВР поддержал представление Зеленского о роспуске ЦИК

За рассмотрение парламентом постановления проголосовали 16 членов комитета - депутаты от “Слуги народа”.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 16 членов комитета - депутаты из фракции “Слуга народа”. В то же время два члена комитета были против, семь воздержались.

Представитель президента в ВР, первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук заявил, что представление президента является обоснованным.

Отвечая на обвинения народного депутата Игоря Гузя, что это представление имеет "сугубо политический подтекст" и соответствует желанию "взять контроль над очередным органом власти" политическими сторонниками "Слуги народа", Стефанчук подчеркнул, что речь не идет об узурпации власти.

По его словам, согласно законодательству, для принятия решения о прекращении полномочий всего состава ЦИК необходимо 300 голосов народных депутатов, поэтому именно парламент должен определяться по данному вопросу.

На заседании комитета выступила глава ЦИК Татьяна Слипачук, которая заявила, что комиссия была независимой и "равноудаленной от всех политических сил".

Она подчеркнула, что международное сообщество высоко оценило проведение выборов в Украине и обращало внимание только на то, что есть проблемы в избирательном законодательстве и о полном беспорядке в судебной сфере.

По словам Слипачук, по одному и тому же вопросу, в частности относительно выборов в 198-м округе было около 20 судебных решений различных судов, которые противоречили друг другу.

Она отметила, что понимает, что могут быть "определенные политические решения" парламента, и такие решения могут ставить под вопрос легитимность избирательных процессов в Украине.

Слипачук заявила: "Это не соответствует действительности, что мы являемся политически ангажированными". По ее словам, члены Центризбиркома имеют высшее образование и являются специалистами, которые равноудалены от всех политических сил, принимавших участие в избирательной кампании.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского относительно изменения состава Центральной избирательной комиссии.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко не исключает, что уже завтра Верховная Рада рассмотрит внесенное главой государства представление относительно ЦИК.