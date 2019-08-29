Сергею Рудику не выдают депутатское удостоверение

Из секретариата ЦИК пришло письмо, что его результаты на округе еще рассматриваются в судах.

У Сергея Рудика возникли проблемы с получением карточки для голосования и удостоверения народного депутата Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на то, что он подписал присягу народного депутата Украины и был ранее признан Центральной избирательной комиссией народным депутатом Украины из секретариата ЦИК пришло письмо, что его результаты на округе еще рассматриваются в судах, поэтому он не должен признаваться народным депутатом.

Рудик утверждает, что это нарушение законодательства поскольку уже есть решение ЦИК и он подписал присягу, поэтому ему должны выдать карточку для голосования и удостоверение народного депутата Украины.

В то же время исполняющий обязанности руководителя Аппарата ВР утверждает, что Рудику не выдаются документы, поскольку есть письмо от секретариата ЦИК.

Рудык заявил, что он позвонил на «102», чтобы прибыла следственно-оперативная группа для выяснения ситуации.

Самовыдвиженец Сергей Рудик прошел в Верховную Раду как самовыдвиженец по мажоритарному округу №198 (Черкасская область). Выборы в округе сопровождались судебными разбирательствами.