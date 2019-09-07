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"Процесс пошел": адвокат подтвердил начало обмена пленными между Украиной и Россией (онлайн-трансляция)

10:10, 07 сентября 2019
Политика
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Адвокат сообщил, что украинские моряки покинули СИЗО и отправились на обмен / фото УНИАН

Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"‪Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения.‬ ‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл", - написал он. ‬

Российскому агентству "Интерфакс" Полозов также подтвердил, что моряки покинули СИЗО "Лефортово".

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Как сообщал УНИАН, ранее автобусы с затемненными окнами в сопровождении полиции покинули территорию СИЗО "Лефортово" в Москве. Предположительно, автобусы направились в аэропорт "Внуково-2", где находится правительственный терминал.

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #обмен пленными