Обмен пленными: из московского СИЗО "Лефортово" выехали автобусы в сопровождении полиции (видео)

Вероятно, кортеж поехал в аэропорт "Внуково-2", где находится правительственный терминал.

Из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса.

Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные. Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

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"Предположительно наши поехали в аэропорт. Кортеж - два автобуса в сопровождении полиции выехал из СИЗО "Лефортово", - сообщает журналист.

Кортеж выехал из СИЗО в 8.45 по киевскому времени.

Автобусы были с затемненными окнами, поэтому точно невозможно определить, сколько в салонах было людей.

За час до выезда в "Лефортово" прибыл автобус с сотрудниками спецслужб, обеспечивающих конвой в аэропорт.

Вероятно, кортеж поехал в аэропорт "Внуково-2", где находится правительственный терминал.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе. Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще Павлу Грибу.

Ранее российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщало, что обмен заключенными между Украиной и Россией должен состоятся сегодня, 7 сентября.