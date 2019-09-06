Антикоррупционный комитет рекомендовал ВР принять в целом законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Президент предлагает за незаконное обогащение лишать свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфисковать активы, приобретенные в результате совершения коррупционного правонарушения.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№1031).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

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Антикоррупционный комитет является главным в рассмотрении указанного законопроекта.

Комитет также рассмотрел альтернативные этому законопроекты - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за него (# 1031-1) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (# 1031-2).

Их комитет рекомендует парламенту отклонить.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предлагает за незаконное обогащение лишать свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфисковать активы, приобретенные в результате совершения коррупционного правонарушения.

Об этом говорится в президентском проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№1031).