До 10 лет тюрьмы и конфискация активов: как Зеленский предлагает наказывать за незаконное обогащение

Для определения стоимости активов с признаками необоснованности прокурор может привлекать квалифицированных специалистов и экспертов, в том числе иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и финансовых органов.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает за незаконное обогащение лишать свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфисковать активы, приобретенные в результате совершения коррупционного правонарушения.

Об этом говорится в президентском проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№1031).

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 368-5 "Незаконное обогащение", в которой определяется, что приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых налогом минимумом доходов граждан превышает его доходы, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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При этом отмечается, что под активами следует понимать денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В Законе Украины «О предотвращении коррупции» устанавливается, что активы, приобретенные в результате совершения коррупционного правонарушения, подлежат конфискации или специальной конфискации по решению суда в установленном законом порядке. Активы, в отношении которых судом на основании предоставленных доказательств не установлено, что они либо денежные средства, необходимые для их приобретения, были приобретены за счет законных доходов, являются необоснованными и подлежат взысканию в доход государства по решению суда в установленном законом порядке.

В Гражданском процессуальном кодексе Украины устанавливается, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства рассматриваются Высшим антикоррупционным судом. Дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства рассматриваются коллегиально Высшим антикоррупционным судом в составе 3 судей.

Также устанавливается, что одним из видов обеспечения иска является наложение ареста на активы, являющиеся предметом спора, или другие активы ответчика, которые соответствуют их стоимости, по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

В Уголовном процессуальном кодексе Украины определяется, что доказательства, полученные от ответчика по исковому производству в делах о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, не могут быть использованы для подтверждения виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений.

Среди прочего, в Законе Украины "О прокуратуре" предлагается установить, что с целью выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности в пределах своей компетенции прокурор в порядке, определенном законодательством, имеет прямой доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Для определения стоимости активов с признаками необоснованности в пределах своей компетенции прокурор может привлекать на добровольной основе, в том числе на договорных началах, квалифицированных специалистов и экспертов, в том числе иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и финансовых органов.

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Также в Законе Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" определяется, что Агентство является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест по уголовному производству или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, и/или по управлению активами, на которые наложен арест по уголовному производству или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, или которые конфискованы по уголовному производству или взысканы по решению суда в доход государства вследствие признания их необоснованными.

В Законе Украины "О Государственном бюро расследований" устанавливается, что ГБР принимает меры по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности в порядке и пределах компетенции, определенных законодательством Украины.

Также в Кодексе законов о труде Украины предлагается установить, что одним из оснований для прекращения трудового договора является вступление в законную силу решения суда о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства - в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.