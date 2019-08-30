Зеленский предлагает ужесточить требования для кандидатов на должность генпрокурора и переименовать ГПУ

Президентским законопроектом определяется порядок аттестации прокуроров для оценки их профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить требования к кандидату на должность генерального прокурора, переименовать Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора и ликвидировать военные прокуратуры.

Об этом говорится в президентском проекте закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№ 1032).

Предлагается в законе "О прокуратуре" установить, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее 5 лет (сейчас – имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет).

Также планируется установить, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ныне – Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ныне – региональные прокуратуры); окружные прокуратуры (ныне – местные прокуратуры); Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.

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Предлагается определить, что в случае необходимости решением генпрокурора могут создаваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур. Перечень, образование, реорганизация и ликвидация специализированных прокуратур, определение их статуса, компетенции, структуры и штатов осуществляются генпрокурором.

Офис генпрокурора является органом прокуратуры высшего уровня относительно областных и окружных прокуратур, а областная прокуратура является органом прокуратуры высшего уровня относительно окружных прокуратур, расположенных в пределах административно-территориальной единицы, что подпадает под территориальную юрисдикцию соответствующей областной прокуратуры.

Офис генерального прокурора возглавляет генпрокурор, который имеет первого заместителя и заместителей, а также заместителя генпрокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Из закона планируется исключить положение о Главной военной прокуратуре.

Кроме того, прокурор периодически проходит подготовку в Тренинговом центре прокуроров Украины, включающая изучение правил прокурорской этики.

В Законе "О профессиональном развитии работников" предлагается установить, что положения настоящего закона не распространяются на проведение аттестации прокуроров, осуществляется в соответствии с "Заключительными и переходными положениями" закона "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Законопроектом определяется, что аттестация осуществляется в соответствии с Порядком прохождения прокурорами аттестации, который утверждается генеральным прокурором. Прокуроры Генеральной прокуратуры, региональных прокуратур, местных прокуратур, военных прокуратур имеют право в срок, определенный Порядком прохождения прокурорами аттестации, подать генпрокурору заявление о переводе на должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах.

Аттестация прокуроров проводится кадровой комиссией Офиса генерального прокурора, кадровыми комиссиями областных прокуратур. Предметом аттестации является оценка профессиональной компетентности прокурора; профессиональной этики и добропорядочности прокурора. Аттестация включает сдачу экзамена в форме анонимного письменного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора; проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры выполняют письменное практическое задание.

День начала работы Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур определяется решениями генерального прокурора относительно Офиса генпрокурора, всех областных прокуратур, всех окружных прокуратур. Указанные решения опубликованы в газете "Голос Украины".

Офис генпрокурора является правопреемником Генеральной прокуратуры Украины в межведомственных международных договорах, заключенных ГПУ.