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Рябошапку назначили генпрокурором

23:37, 29 августа 2019
Политика
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За соответствующее решение проголосовали 312 нардепов.

Рябошапка закончил Международный Соломонов университет по специальности «Правоведение».

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Работал в Министерстве юстиции и Секретариате Кабмина.

С 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации Transparency International Украина.

С марта 2016 года по июнь 2017 года - член Нацагентства по предотвращению коррупции.

21 мая 2019 года Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского.

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