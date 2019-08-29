Новоизбранные народные депутаты принесут присягу.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на торжественное заседание Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проводит первое заседание нового созыва.

Как сообщалось накануне, после торжественного заседания до 13.00 продлится перерыв, во время которого депутаты будут подписывать присягу, а в 13.00 должно начаться рабочее заседание ВР, на котором планируется рассмотрение 27 вопросов повестки дня.