Верховная Рада провела торжественное первое заседание нового созыва (видео)

В 13.00 должно начаться рабочее заседание ВР.

Сегодня в 10.00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 9.50 представители СМИ все еще продолжают заходить в здание парламента, часть журналистов все еще остается на улице через длинную очередь.

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Внутри парламента не все представители СМИ находят себя в списках, сформированных для участия в заседании.

Отдельная очередь из телеоператоров и фотографов расположилась на 3-м этаже кулуаров ВР. Часть из них также не может найти себя в списках на вход в ложу прессы.

Предполагается, что во время торжественного заседания в ложе прессы будут работать только операторы и фотографы. Другие журналисты будут оставаться в кулуарах 3-го этажа.

Как сообщалось накануне, после торжественного заседания до 13.00 продлится перерыв, во время которого депутаты будут подписывать присягу, а в 13.00 должно начаться рабочее заседание ВР, на котором планируется рассмотрение 27 вопросов повестки дня.

Также в Раде ожидается выступление президента Владимира Зеленского.