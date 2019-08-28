Вышинского могут обменять на Сущенко – Фейгин

Правозащитник отметил, что Вышинский является элементом большого списка из 30 человек.

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко теоретически могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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"Но тогда это немного меняет характер договоренностей", – сказал защитник Романа Сущенко Марк Фейгин, передает «Обозреватель».

Он отметил, что не исключает и такого варианта. "Я всегда рекомендовал это сделать, но не знаю, как это может происходить. Кто тогда выиграет?" – отметил правозащитник.

"Если договоренность списочная, то почему она вернется к индивидуальной? Вышинский является элементом большого списка из 30 человек. Мне кажется, его освобождение – это часть большой договоренности. Но обменять один на один – это уже будет похоже на какую-то избирательность", – сказал адвокат.

В то же время он добавил: "С формальной юридической точки зрения препятствий для обмена Вышинского на Сущенко не может быть никаких, кроме двух решений судов. Потому что Роман подписал согласие на отбывание наказания в Украине. Если два суда относительно его отправления уже прошли, то тогда никаких проблем".