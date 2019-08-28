Суд выпустил Вышинского из-за его включения в список на обмен удерживаемыми лицами - источник

По словам собеседника, соответствующее решение суда связано с процессом обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ.

Отпущенный судом из-под стражи обвиняемый в государственной измене главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Об этом сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение суда связано с процессом обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ.

«Да, Кирилл Вышинский попал в список на обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией... Вы же помните, сколько раз (российский омбудсмен Татьяна) Москалькова приезжала и попадала к нему в камеру пообщаться», - заявил собеседник.

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Как сообщал УНИАН, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Вышинского Киевский апелляционный суд сегодня, 28 августа, выпустил из-под стражи под личное обязательство.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, на Вышинского.