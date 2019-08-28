В МИД РФ рассчитывают, что с Вышинского снимут все обвинения

Захарова считает, что это должно стать «отправной точкой» для исправления «критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов в Украине».

В МИД РФ рассчитывают, что после освобождения из-под стражи главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского с него снимут все обвинения.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи Вышинского в связи с изменением ему меры пресечения и рассматриваем это в качестве первого шага для установления справедливости в отношении российского журналиста, который провёл в киевских застенках более 400 дней», - сказала Захарова.

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«Рассчитываем на скорое и полное оправдание Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений», - подчеркнула она.

По её словам, это должно стать «отправной точкой» для исправления «критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов в Украине».

Как сообщал УНИАН, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Вышинского Киевский апелляционный суд сегодня, 28 августа, выпустил из-под стражи под личное обязательство.