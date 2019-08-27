В "Слуге народа" относятся с подозрением к "усовершенствованию" голосования на старых мониторах с дискетами

Нардеп Руслан Стефанчук заверил в готовности голосовать путем поднятия рук.

Новоизбранный народный депутат от “Слуги народа” Руслан Стефанчук заявляет, что в его партии вызывают подозрения желание совершенствовать будущую систему голосования в Верховной Раде на базе техники 2002 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Стефанчук подчеркнул важность того, чтобы первое заседание новой ВР состоялось в соответствии с техническими и юридическими нормами. “Поэтому для нас чрезвычайно непонятны и неприятны все манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем. Но, зная о том, каким образом происходила политическая борьба на протяжении всего периода, у нас тоже возникают какие-то сомнения и подозрения относительно того, насколько мы можем открыться 29-го числа. Я очень надеюсь, что будет все нормально”, - заявил он.

Также Стефанчук заверил, что даже в случае срыва какого-то голосования есть готовность голосовать путем поднятия рук.

Стефанчук также подчеркнул на недопустимости “кнопкодавства”. “От президента Украины будут направлены изменения в Конституцию Украины, которые будут переданы в Конституционный суд Украины, касающиеся одного - что “кнопкодавство” так называемое, не личное, не персонифицированное голосование, а также депутатские прогулы или пропуск без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний, они будут внесены в Конституцию Украины как безусловное основание потери депутатского мандата”, - сказал он.

Одновременно Стефанчук заметил, что “когда на пороге стоит XXI век..., а Верховная Рада Украины работает на аппаратуре - я уже давно таких не видел больших мониторов с дискетками какими-то, и программное обеспечение 2002 года”.

Стефанчук напомнил, что в парламенте создается отдельный Комитет по вопросам цифровой трансформации. “Я искренне убежден, что оно отразится и на работе Верховной Рады, потому что так дальше работать невозможно”, - заявил он.

Говоря о введении сенсорной кнопки, он назвал принципиальными две вещи, в частности, чтобы она имела техническую гарантию. “То есть, технари, которые ее внедряют, должны дать гарантию, что тот, кто голосует, соответствует тому варианту, который мы видим на табло”, - сказал Стефанчук.

Также он подчеркнул необходимость юридической гарантии. “Она должно быть прописана в процедуре Регламента Верховной Рады Украины. Когда мы увидим соответствие этим двум требованиям, мы только "за". Пока по состоянию на сегодня у нас нет ни первого, ни второго. И поэтому у нас возникает сомнение относительно целесообразности и возможности и доброй воли на введение этого”, - сказал Стефанчук.

Он заявил, что в “Слуге народа” вызывает подозрение желание “совершенствовать на базе техники 2002 года предстоящее голосование для Верховной Рады”.

Как ранее сообщали источники УНИАН, Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований заблокировали работу технических служб парламента. По данным источника в парламенте, до 30 августа якобы запрещено вмешиваться в работу системы для голосования "Рада".