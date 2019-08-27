Парубий подтвердил, что СБУ и ГБР "заблокировали" тестирование новых сенсорных клавиш в Раде

По его словам, силовики заявили о проведении следственных действий.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что 23 августа следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований “заблокировали” работу компьютерного центра парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга, говоря об установке в сессионном зале ВР сенсорной кнопки.

Парубий отметил, что соответствующие работы могут проводиться только в межсессионный период. “Пользуясь тем, что был определенный период между сессиями, Аппарат Верховной Рады Украины провел системную работу по обеспечению программного обеспечения, внедрение сенсорной клавиши”, - отметил он и добавил, что было проведено тестирование и каждая клавиша систем была протестирована отдельно.

В то же время, на 23 августа было назначено тестирование, когда должны были проверить общую нагрузку, то есть в помещении должны были собраться 450 работников, которые одновременно должны были “проголосовать” сенсорной кнопкой, чтобы увидеть, насколько система выдерживает общую нагрузку.

“В этот момент, произошла, на мой взгляд, неприемлемая и непонятная вещь в помещении Верховной Рады Украины. За 10 минут до того, как должно начаться всеобщее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады Украины уже были в ожидании зайти в зал и провести это тестирование, в помещения Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следственных работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований”, - заявил Парубий.

По его словам, эти люди “зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра, и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из работников Аппарата в зал”.

Парубий выразил убеждение, что это является грубым вмешательством в работу парламента.

Кроме того, он сообщил, что руководитель Аппарата ВР получил письмо от ГБР, где отмечается, что «Центральным аппаратом Государственного бюро расследований за оперативного сопровождения Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 363 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины”.

“То есть, факт внедрения использования сенсорной клавиши Государственное бюро расследований рассматривает как основание для открытия уголовного производства против работников Аппарата Верховной Рады Украины. Фактически, открыто продемонстрировано, что силовые органы всячески препятствуют и делают все возможное, чтобы помешать установлению сенсорной электронной клавише”, - отметил председатель парламента восьмого созыва.

Ранее источники УНИАН сообщали, что Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований заблокировали работу технических служб парламента.

По данным источника, до 30 августа якобы запрещено вмешиваться в работу системы для голосования «Рада».