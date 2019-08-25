Львовский суд освободил от наказания двух нападавших на лагерь цыган

Нападение произошло в 2018 году в лесополосе на перекрестке улиц Трускавецкой и Троллейбусной во Львове.

Перемышлянский районный суд Львовской области признал виновными и освободил от наказания двух нападавших на лагерь закарпатских цыган во Львове.

Соответствующий приговор обнародован в Едином реестре судебных решений, передает Mukachevo.net.

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Двое учеников 11-а класса лицея имени Ивана Пулюя признали свою вину в полном объеме и заключили соглашение с прокуратурой, согласно которому договорились сотрудничать со следствием.

Несмотря на признание вины и содействие в раскрытии преступления, обоих парней признали виновными и назначили по 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Перемышлянский райсуд Львова уволил обоих парней от отбывания наказания, обязав в течение полтора года периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями людей в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь цыган. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних парней и 30-летняя женщина были травмированы.

Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, были задержаны.

23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь цыган в Тернополе, а 7 июня участники организации "Национальные дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.