Полторак: Нужно отходить от советской системы подготовки солдат



Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"Все, кто находится в зале, имеет реальный опыт боевых действий в АТО, поэтому требую изменить программу учений личного состава, сделать ее максимально приближенной к боевым действиям в современных условиях. Нам необходимо готовить личный состав ко всем сложностям современной службы с учетом опыта боевых действий в АТО. Нам нужно отойти от системы подготовки советских времен, поскольку она более чем на 60% не соответствует условиям настоящего", - сказал Полторак.

Министр лично заслушал командиров подразделений, которые проходят обучение на полигоне. Как было отмечено, в настоящее время на полигоне проходят обучение более двух тысяч военнослужащих. Подавляющее большинство из них - военнообязанные, которые только начали процесс обучения.

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Также во время совещания министром была поставлена задача срочно проанализировать систему подготовки курсантов военных вузов, увеличить количество практических упражнений, изменить содержание и тактику занятий в подготовке молодого пополнения.

Полторак ознакомился с материально-технической базой полигона, лично обошел казарменные помещения, где отдыхают бойцы. Во время обхода министр пообщался с только что мобилизованными бойцами и поинтересовался условиями службы.