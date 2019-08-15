Задержание Грымчака за взятку: Портнов рассказал детали дела

По словам Андрея Портнова, Грымчак подозревается в вымогательстве 1 млн долларов за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак также подозревается в вымогательстве 1 миллиона долларов за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в Киеве.

Об этом сообщил замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"Вашему вниманию тайна следствия из НАБУ. Члену команды Порошенко Грымчаку инкриминируется взятка в 50 000 долларов США, которую он успешно разделил с соучастниками. Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 млн долларов за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева", - сообщил Портнов.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки.

Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.