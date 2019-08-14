Прокуроры проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

По словам супруги чиновника, сотрудники ГПУ пришли задерживать Юрия Грымчака.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом сообщила его жена Юлия Грымчак на своей странице в Facebook.

"Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает "112 Украина", на месте работают сотрудники НАБУ, операцию проводят совместно со спецподразделением СБУ.

Читайте такжеАфера на $30 миллионов: Зеленский заявил о разоблачении еще одной коррупционной схемы в оборонке

"В настоящее время продолжается задержание помощника Юрия Гримчака - на место задержания приехала карета скорой. Его задерживают по делу о взяточничестве. Предварительно известно, что правоохранители задержали его на горячем во время получения взятки", - пишет издание.

О спецоперации НАБУ и СБУ по задержанию помощника Грымчака написал в Facebook и исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

"Происходит очередная совместная операция СБУ (подразделение К) и НАБУ. Задержание помощника заместителя министра по вопросам оккупированных территорий господина Грымчака на горячем - получение взятки", - говорится в сообщении.

Позже в НАБУ сообщили о задержании Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки в 1,1 миллиона долларов.