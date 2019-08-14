Замглавы МинВОТ Грымчака и его помощника задержали за взятку в полмиллиона долларов

Во время получения части средств в размере 480 тысяч долларов чиновник и его помощник были задержаны "на горячем".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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"14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УКУ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общей сумме 1,1 миллион долларов.

Во время получения части средств в размере 480 тысяч долларов они были задержаны "на горячем".

Как сообщал УНИАН, ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.