"Стыдно за него": Луценко показал фото задержания Грымчака за миллионную взятку

Судя по опубликованному Луценко фото, Юрия Грымчака задерживали в помещении супермаркета.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание на взятке заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

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Об этом генеральный прокурор написал на странице в Facebook.

"Да, это правда. ГПУ, и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 миллиона долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Луценко.

Также Луценко добавил, что Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Отметим, что судя по опубликованному Луценко фото, Грымчака задерживали в помещении супермаркета.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки.

Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.