Зеленский внес изменения в указ об увольнении Цигикала с должности начальника ГПСУ
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности начальника Государственной пограничной службы.
Соответствующий указ №592/2019 от 12 августа опубликован на сайте главы государства.
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"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об увольнении Цигикала с воинской службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мер", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 31 мая Зеленский уволил Цигикала с должности начальника Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, который занимал эту должность с июля 2017 года.
13 июня президент назначил на должность начальника ГПСУ Сергея Дейнеко.