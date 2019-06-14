Зеленский назначил Дейнеко председателем Госпогранслужбы

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующий указ №403/2019 от 13 июня размещен на сайте главы государства.

«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», - сказано в документе.

До назначения он работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Зеленский освободил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, который занимал эту должность с июля 2017 года.