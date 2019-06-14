Зеленский назначил Дейнеко председателем Госпогранслужбы
16:35, 14 июня 2019Политика
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Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Сергей Дейнеко назначен главой ГПСУ указом от 13 июня / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы Украины.
Соответствующий указ №403/2019 от 13 июня размещен на сайте главы государства.
«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», - сказано в документе.
До назначения он работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщал УНИАН, 31 мая Зеленский освободил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, который занимал эту должность с июля 2017 года.
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