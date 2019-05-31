цей матеріал доступний українською

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

16:43, 31 мая 2019
Политика
231 0
Цигикал уволен / фото УНИАН

Читайте такжеЗеленский изменил состав СНБО (список)

Указ №345/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.

«Освободить Цигикала Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины», - говорится в документе.

Еще одним указом №346/2019 от 31 мая президент уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Как сообщал УНИАН, Цигикал был назначен на должность руководителя Госпогранслужбы в июле 2017 тогдашним президентом Петром Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пограничник#увольнение#ГПСУ#глава ГПСУ Цигикал#Владимир Зеленский