Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

Соответствующий указ от 31 мая размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.

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Указ №345/2019 от 31 мая размещен на сайте главы государства.

«Освободить Цигикала Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины», - говорится в документе.

Еще одним указом №346/2019 от 31 мая президент уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Как сообщал УНИАН, Цигикал был назначен на должность руководителя Госпогранслужбы в июле 2017 тогдашним президентом Петром Порошенко.