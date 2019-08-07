Зеленский в Турции: Крым обязательно вернется в состав Украины (видео)

Президент надеется, что крымскотатарские семьи воссоединятся с возвращением полуострова в состав Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.

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Об этом он сообщил во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре (Турция). Выступление Зеленского транслировал в Facebook Офис президента Украины.

«В целом я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину», - подчеркнул глава государства.

Президент выразил надежду, что разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом и «песня «Ey, güzel Qırım» (на крымскотатарском - «Мой прекрасный Крым») будет звучать только как давнее воспоминание о всех тяжелых испытаниях, выпавших на долю вашего народа и в дальнейшем в его истории будут только счастливы рассветы».

Как сообщал УНИАН, 7-8 августа президент Украины находится с рабочим визитом в Турции.