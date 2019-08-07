Зеленский впервые прилетел в Турцию с официальным визитом

Сегодня у главы государства запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прилетел в Турецкую Республику с официальным визитом.

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Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

Первый официальный визит @ZelenskyyUa к ТР начался-впереди насыщенная программа и важные встречи! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 7, 2019

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время первого дня визита Зеленский посетит Анкару. Президент намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской громад в Турции.

Также сегодня вечером у Зеленского запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Кроме того, ожидается, что на следующий день, 8 августа, глава Украинского государства встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.