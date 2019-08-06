Арахамия рассказал, сколько будущих нардепов от "Слуги народа" являются "условно пророссийскими"

Возможный руководитель будущей фракции партии "Слуга народа" отметил, что пророссийский вектор "не влиятельный вообще".

10-15% народных депутатов от партии «Слуга народа» среди мажоритарщиков не хотят отмены депутатской неприкосновенности.

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Об этом заявил возможный руководитель будущей фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия в интервью Радио НВ.

Он напомнил, что партия на выборах обещала отмену депутатской неприкосновенности. По его словам, на сегодняшний день некоторые лица, в частности бизнесмены, идут в депутаты именно за неприкосновенностью.

Арахамия отмечает, что среди будущих депутатов от партии есть те, кто против ее отмены. «Их около 15% среди мажоритарщиков. Среди «списочников» таких гораздо меньше. А мажоритарщики говорят: «Я мажоритарщик, это мой округ, мои люди меня проголосовали, почему я должен быть подотчетным?». Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам здесь очень важна поддержка общества», - сказал он.

Говоря о кандидатах от партии, которые имеют «пророссийские», «антимайданные» взгляды, Арахамия отметил, что имеет с ними мировоззренческий конфликт.

По его словам, в основном, это мажоритарщики. «Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка - 1%, а возможно, 2%. И это условно пророссийские - это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а говорят «что не все так однозначно, надо разбираться ...», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит новая Верховная Рада, будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.