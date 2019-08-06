Заявления Медведчука во время его визита в Россию проверят на сепаратизм

Суд велел Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Минюста провести такую лингвистическую экспертизу.

Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма.

Об этом говорится в решении суда от 2 августа, сообщает "Лига.net".

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Соответствующее ходатайство подал следователь СБУ. Ведомство с 5 февраля текущего года расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и государственной измене Медведчука.

18 июля Медведчук и другой лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь", Юрий Бойко, провели пресс-конференцию в Санкт-Петербурге. Ее видеозапись посмотрели следователи СБУ. Сейчас необходимо установить, есть ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к свержению конституционного строя или захвату власти в Украине, а также неконституционной смены ее границ.

Суд поручил Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции провести такую лингвистическую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука отстранили от Минского процесса.