У партии Порошенко ответили на открытое ГБР дело из-за поездки на Мальдивы

Политсила уверяет, что экс-президент всегда пересекал госграницу законно, а "поддельные документы" существуют лишь в их больном воображении".

В партии "Европейская солидарность" заявили, что бывший президент Петр Порошенко всегда пересекал государственную границу Украины в соответствии с законом. Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года.

Таким образом пресс-служба политсилы отреагировала на информацию об открытии Государственным бюро расследований уголовного производства касаемо возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через границу во время поездки на Мальдивы.

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"На Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют лишь в их больном воображении. Как и все другие фейки, положенные в основу многочисленных "расследований", которые штампует их совместный конвейер", - говорится в сообщении.

Относительно заявлений Портнова о якобы возбужденных против экс-президента уголовных делах в Панаме, то в пресс-службе утверждают, что у Порошенко нет компаний в той стране.

"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам, со стороны Портнова, – на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме", - подчеркнули в "Европейской солидарности".