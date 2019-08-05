Чубаров рассказал, что будет обсуждать Зеленский во время визита в Турцию

По оценке главы Меджлиса крымскотатарского народа, Турция продолжает быть стратегическим союзником Украины.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию будет обсуждаться сотрудничество в вопросах освобождения украинских политзаключенных, находящихся на территории России и аннексированного Крыма.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Крым.Реалии.

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"Во время визита будет обсуждаться очень широкий круг вопросов: начиная от взаимодействий в военной сфере и заканчивая сотрудничеством в вопросах освобождения политзаключенных, обеспечения прав человека на оккупированных территориях. Я не сомневаюсь, что Украина будет в этом получать поддержку турецкого государства на всех международных площадках", - отметил Чубаров.

Он отметил, что Турция продолжает быть стратегическим союзником Украины.

"То, что Турция в числе стран, куда проходят первые визиты новоизбранного президента, говорит о том, что она продолжает рассматриваться Украиной как близкий стратегический партнер и союзник. Это, безусловно, неизменная позиция Турции по территориальной целостности украинского государства: непризнание аннексии Крыма и поддержка крымскотатарского народа и его сопротивления российской оккупации", - добавил глава Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе президента Украины сообщили, что 7-8 августа Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

"В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Также запланирована встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что также примет участие в поездке Зеленского в Турцию. По его словам, во время визита планируется обсуждение углубления стратегического партнерства и увеличения торгового оборота двух стран.

По мнению Джемилева, необходимо поблагодарить Эрдогана за его твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма. По словам депутата, необходимо также обсудить вопрос украинских политических заключенных и их положение в аннексированном Крыму и в России.