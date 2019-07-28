Дело скандального Окружного админсуда Киева: Горбатюк заявил, что руководство ГПУ до сих пор не подписало подозрения судьям

Судей подозревают в противоправном воздействии деятельность министерств, ведомств, а также на принятие решений Конституционным судом.

Руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк не уверен в том, что руководство ГПУ подпишет подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где на днях провели обыски.

Такое мнение он высказал в интервью DW.

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"Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю (назначен 3 июля 2019 года – УНИАН). Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет разбирательство и его результат", – сказал Горбатюк.

По его словам, предыдущие заместители генпрокурора, курировавшие управление спецрасследований ГПУ, на протяжении последнего года "ни одного подозрения на судей не подписали", хотя им были направлены более десяти таких подозрений, в том числе и по "майдановским делам".

Горбатюк также заявил, что обыски планировалось провести не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей.

Однако, утверждает он, часть этих обысков не согласовало руководство ГПУ. "Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск", - отметил глава управления спецрасследований ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева.

Следственные действия осуществлялись в связи с тем, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.