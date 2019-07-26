Руководство Окружного админсуда Киева служило прежней власти и хочет служить новой - Горбатюк

Руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры обнародовал фрагменты прослушивания разговоров председателя суда Павла Вовка.

Руководство Окружного административного суда Киева служило прежней власти и хочет служить новой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Он обнародовал фрагменты прослушивания разговоров председателя этого суда Павла Вовка, из которых следует, что тот "служил прежней власти" и намерен "подстроиться к новой".

"Есть зафиксированные фразы о том, что мы служили все время прежней власти, а теперь мы меняем свой политический курс. То есть, они четко показали, что никакой независимости нет: мы выполняли указания и хотим это делать в дальнейшем", - подчеркнул Горбатюк.

По его словам, этот суд в неправосудный способ, по сути, "решал вопросы всех ветвей власти, что является ничем иным, как угрозой национальной безопасности".