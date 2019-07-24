Омбудсмен заявила о достигнутой договоренности о возвращении захваченных РФ украинских моряков

В то же время адвокат моряков сказал, что ему не известно о такой договоренности.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что уже достигнуты договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков.

Об этом она сообщила "Громадському" в Счастье во время передачи украинских заключенных из оккупированной Луганщины.

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"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", — сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы практически — я не знаю, потому что не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, относительно оформления документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего такого не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела", — сказал адвокат.

Отметим, что в последние дни активно обсуждается возможность освобождения украинских моряков, захваченных Россией в ноябре 2018-го года. Освободить моряков призвал Зеленский. Об этом он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.