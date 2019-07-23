Зеленский и Гройсман поздравили Джонсона с избранием премьером Великобритании

Президент заявил, что с нетерпением ожидает встречи со следующим главой правительства Британии.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили бывшего министра иностранных дел Великобритании, экс-мэра Лондона Бориса Джонсона с избранием лидером Консервативной партии, что позволит ему возглавить правительство вместо Терезы Мэй.

Об этом президент и премьер сообщили в Twitter.

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"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с его избранием премьер-министром Соединенного Королевства. Я желаю ему успехов на его новой должности. Я с нетерпением жду нашу первую встречу и остаюсь решительным с целью укрепления отношений Украины с Великобританией", - подчеркнул Зеленский.

Также Джонсона поздравил Гройсман. "Мы не раз встречались - и в Киеве, и в Лондоне, и на других международных площадках. Всегда наш диалог был конструктивным и доброжелательным. Успехов на новой должности и сил преодолевать непростые вызовы современности", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, лидером британской Консервативной партии избран Джонсон. Он официально станет премьером в среду, 24 июля, во второй половине дня. Это назначение должно быть подтверждено.

Мэй еще примет участие в заседании Палаты общин для предоставления ответов на вопросы парламентариев перед тем, как сообщить королеве Елизавете II о своей отставке.