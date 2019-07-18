Полиция составила протокол на киевского пенсионера за распространение карикатур на Зеленского

В ситуации с составлением полицейскими административного протокола на пенсионера, который в столице раздавал агитационные газеты с карикатурой на президента, будет разбираться суд.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Он пояснил, что пенсионера не задерживали, а только составили на него админпротокол по статье 212-10 Кодекса об административных нарушениях (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации).

«Почему была такая реакция полицейских? Потому что этот правонарушитель раздавал газету, на первой странице которой была карикатура, а дальше сведения, которые были расценены полицейским как нарушение статьи 212-10 относительно неправомерной агитации. Никакого задержания не было, но у пенсионера изъяли газеты. А дальше - суд разберется. Если правы полицейские, то протокол будет утвержден судом, если прав человек, который вел агитацию, то протокол суд отменит», - сказал Шевченко.

В то же время ни Шевченко, ни присутствующий на брифинге советник председателя МВД Зорян Шкиряк не объяснили, в чем, по мнению полицейских, которые составляли протокол, заключается оскорбление кандидатов в депутаты, за которое, собственно, был составлен протокол на пенсионера. Они только отметили, что все экземпляры газеты были изъяты не из-из карикатуры на президента, а из-за содержания публикаций.

Напомним, что 17 июля на сайте полиции Киева появилось сообщение о задержании на Подоле киевлянина 1952 года рождения за распространение агитационных газет. Как отметили в полиции, они получили сообщение о том, что на улице Спасской человек раздает газеты «с оскорблениями на кандидатов в народные депутаты». Также сообщается, что пенсионер добровольно выдал сотрудникам полиции печатные материалы после того, как ему разъяснили нормы части 10 статьи 74 (Ограничения относительно ведения предвыборной агитации) закона «О выборах народных депутатов Украины».

Полиция также опубликовала фото карикатуры.

*** Статьей 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) КУоАП предусмотрено, что осуществление предвыборной агитации лицом, участие которого в предвыборной агитации запрещено законом, проведение предвыборной агитации вне сроков, установленных законом или в местах, запрещенных законом, осуществление предвыборной агитации в формах и средствами, противоречащими Конституции или законам Украины, или иное нарушение установленных законом ограничений относительно ведения предвыборной агитации, кроме случаев, предусмотренных статьями 212-9, 212-13 и 212-14 кодекса, а также агитация в день проведения референдума - влечет наложение штрафа на граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.