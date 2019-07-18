Афера на $30 миллионов: Зеленский заявил о разоблачении еще одной коррупционной схемы в оборонке

По словам президента, миллионы долларов за последние 5 лет осели на счетах оффшорных компаний в результате нескольких сомнительных контрактов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в правоохранительные органы материалов об еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, с помощью которой по сомнительным контрактам на оффшорные компании были выведены почти 30 млн долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве.

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«Коррупция у нас процветает и в очень огромных масштабах. Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в государственном концерне «Укроборонпром». На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности», - заявил он.

«Как оказалось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры лишь по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти 30 млн долларов США на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных незаконных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло его в перечень фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делам о сделке в оборонной сфере (ч.3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.