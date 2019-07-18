Адвокат рассказал, когда можно ожидать приговор пленным украинским морякам

Адвокат отметил, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Дело украинских пленных моряков могут направить в суд в августе, а приговор им можно ожидать уже осенью. Уже после этого их вероятно освободят.

Об этом Громадському заявил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера «Бердянск» Романа Мокряка.

«Август — дело в суде, сентябрь — начало процесса, октябрь, ноябрь — приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так», — сказал он.

Адвокат отметил, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в госизмене, но подчеркнул, что косвенно эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.

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По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков — после приговора.

«Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее. После Трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за 2 месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим», — сказал адвокат.

Напомним, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.