В день приезда Буша Бориспольскую трассу перекроют минимум на 2 часа

Около 4 тысяч милиционеров обеспечат правопорядок в Киеве во время пребывания Президента США Джорджа БУША, при этом в столице будет введен специальный режим безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Александр САВЧЕНКО в Тбилиси (он находится в Грузии в составе украинской делегации, возглавляемой министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО).

А.САВЧЕНКО отметил, что в Киеве будут работать около 4 тысяч милиционеров, включая резерв, из них почти тысяча будет выведена на трассу проезда Президента США и делегации от аэропорта "Борисполь" в Киев. "Это обеспечение проезда по трассе, предупреждение выхода кого-либо на обочины, трассы, проверка домов", - пояснил он. А.САВЧЕНКО подчеркнул, что "в Киеве много владельцев оружия, и мало ли, что может быть".

Как утверждает заместитель министра, трасса будет перекрыта по требованию американской стороны: "По требованию американской стороны мы трассу должны взять почти в режим. То есть, транспорт снимается за два часа до проезда по трассе Президента США и делегации. За это время никто по трассе ездить не будет".

А.САВЧЕНКО сообщил, что точное время прибытия Дж.БУША пока неизвестно, но если предположить, что он прибывает 31 марта в 19.00, значит, в 17.00 на трассу уже практически никто не выедет, кроме аварийных служб и скорой помощи.

Как напомнил А.САВЧЕНКО, протяженность трасса от Борисполя до Киева – около 30 км. В связи с этим, по его словам, для предупреждения людей будет следано соответствующее обращение местных властей Киева и Бориспольского района о том, что "будут такие неудобства". По словам заместителя главы МВД, аналогичная процедура будет соблюдаться во время выезда Дж.БУША из Киева в Борисполь.

А.САВЧЕНКО назвал такие меры "беспрецедентными". Вместе с тем, он подчеркнул, что они практически аналогичны тем, которые принимались во время приезда Папы Римского Иоанна Павла II в 2001 году.

"Есть требования службы безопасности того человека, который пребывает", - сказал он и добавил, что такие требования необходимо выполнять.

Заместитель министра подчеркнул, что, безусловно, "Управление государственной охраны будет законодателем действий, а милиция – исполнителем".

По его словам, большая часть этих людей будет находиться в резерве. Около тысячи правоохранителей будут на трассе, еще около тысячи будут "стоять на чердаках, контролировать балконы, чтобы никто не вышел с оружием".

А.САВЧЕНКО сообщил: "С ним (с Дж.БУШЕМ) едут снайперы, и если они где-то на балконе увидят, допустим, человека с ружьем, у них есть право стрелять". В связи с этим он акцентировал внимание на необходимости информирования граждан о недопущении подобных действий, "чтобы не ходили по крышам с предметами, похожими на оружие".

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что это все "правильно, законом предусмотрено… Приезжает человек, за которого мы несем ответственность".

В свою очередь, начальник столичной милиции Виталий ЯРЕМА отметил, что 2 тысячи милиционеров – это представители киевской милиции, около тысячи человек, которые будут обеспечивать правопорядок в Киеве, это военнослужащие Внутренних войск, еще 300 прибудут из других областей.