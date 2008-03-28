Как Ющенко поднялся в небо (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен полетом на истребителе Су-27.

«Я почувствовал чрезвычайно управляемую машину», - передал корреспондент УНИАН слова Ющенко.

Он сообщил, что попробовал управлять самолетом, изменять мощность его двигателей, и сделал несколько поворотов. Президент заметил, что почувствовал, что боевой самолет выполнял все поставленные задания и был «чрезвычайно управляемым».

В то же время Президент заметил, что в этом наполовину заслуга заместителя командующего Воздушных сил ВСУ по авиации, начальника авиации Василия НЕКИФОРОВА, который контролировал полет, а половина заслуги – разработчиков самолета.

В.Ющенко отметил, что самолет Су-27 является одним из самолетов, который стоит на вооружении Вооруженных Сил, но, невзирая на свои возможности, уже нуждается в модернизации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, В.Ющенко находился в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в г. Васильков на Киевщине, где осуществил полет на истребителе Су-27 УБ. Полет длился около 35 минут.

По словам командующего Воздушных сил Ивана РУСНАКА, полетным заданием был предусмотрен взлет, полет над аэродромом Василькова и облет территории за пределами Киевской области.

Фото Николая Лазаренко, Сергея Светлицкого / УНИАН