Тимошенко обещает с безграничным терпением относиться к Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена терпеливо относиться к критике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ради сохранения единства демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Президент имеет свое видение, но в моем восприятии и отношении к критике главное - приложить все силы, чтобы сохранить единство коалиции. Моему терпению не будет предела, и оно будет безгранично», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что любая острая реакция на критику главы государства может уничтожить то, за что так долго боролась страна.

«А это – демократический Президент, демократическое правительство и какая ни есть демократическая коалиция в парламенте. Я лично буду стоять выше любой мелочности, выше любых противостояний и буду отстаивать это любой ценой», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.