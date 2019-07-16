В Офисе президента объяснили, почему Зеленский меняет 12 послов Украины

По словам Вадима Пристайко, госсекретарь МИД сегодня и вчера обзвонил каждого из руководителей иностранных дипмиссий, которых планируется заменить.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко разъяснил, что президент Украины Владимир Зеленский решил заменить 12 послов за границей из-за того, что они занимают свои должностях значительно больший срок, чем традиционный для украинской дипломатии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на брифинге в Киеве.

"Большинство из них находятся в должности значительно больший срок, чем традиционный срок для украинской дипломатии, в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше", - заявил он.

По словам Пристайко, некоторые из послов, которых намерен уволить Зеленский, были назначены даже не экс-президентом Петром Порошенко, а "несколько ротаций президентов до того".

По его словам, госсекретарь МИД сегодня и вчера обзвонил каждого из руководителей иностранных дипмиссий, которых планируется заменить. "Мы бы не хотели, чтобы наши руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из интернета", - сказал Пристайко.

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В то же время, отметил Пристайко, назначение руководителей посольств Украины является сложным процессом.

"Назначение послов - это сложный процесс, который также завязан на желании или нежелании другой стороны принять конкретного дипломата. МИД рекомендует президенту сейчас делать внесения официальные, рекомендует кандидатуры, этим занимается Офис президента, когда конкретное предложение не будет воспринято той стороной, чтобы назначения прошли очень быстро и легко", - подчеркнул он.

"Специфика дипломатической службы в том, что эти люди служат, как и в армии, всю свою жизнь. Для того, чтобы приобрести необходимый опыт для представления на высоком уровне - это занимает примерно 20-25 лет карьеры, чтобы дипломат из молодого дипломата подрос до уровня посла. Таких людей не очень много. Однако есть случаи, когда есть политические назначенцы. Хочу сказать, что есть государства мира, где вообще не допускаются политические назначения, или это исключительные случаи, которые помнят в истории. Я думаю, что в этот раз будет симбиоз - как новые люди, так и люди, которые знают, что они делают, и зарекомендовали себя за все эти годы службы", - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Офисе президента заявили, что Зеленский принял решение заменить руководителей 12 посольств Украины за рубежом.