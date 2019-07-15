Зеленский решил заменить 12 послов

В частности, посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса и заменил 12 руководителей посольств по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины на своей странице в Facebook.

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«В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим, идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти. «Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Этот законопроект - только общественная оценка их деятельности», - заявил он.