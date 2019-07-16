Зеленский принял приглашение Дуды посетить Польшу в сентябре

В июне президент Украины принял приглашение посетить Варшаву, где 1 сентября отметят годовщину начала Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу с официальным визитом по приглашению своего польского коллеги Анджея Дуды. Поездка состоится 1 сентября - на годовщину начала Второй мировой войны.

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Об этом на пресс-конференции 16 июля сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

В это время в польской столице также будет находиться и президент США Дональд Трамп, однако сможет ли он встретиться с Зеленским в Варшаве, Пристайко не подтвердил, но и не опроверг.

При этом замглавы ОП напомнил о том, что американский лидер пригласил Зеленского в Белый дом.