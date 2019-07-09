Зеленский и Трамп "найдут химию": Чалый высказался касаемо предстоящего визита президента Украины в США

На этой неделе в США приедут представители президента Украины, и украинские дипломаты вместе с ними будут готовить визит.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для проведения встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет подготовлен в августе-сентябре.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью "Голосу Америки".

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"Вопрос заключается в следующем - ни президентству Зеленского, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка. Просто картинка между двумя президентами. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений", - сказал Чалый.

По его словам, на этой неделе в Вашингтон приедут представители президента Украины и украинские дипломаты вместе с ними будут готовить визит.

"Другое дело - каким будет содержание. Эта встреча закладывает дальнейшие шаги, по крайней мере работы нашей как посольства, на год вперед. И поэтому мы работаем над этим. Не только мы. Сейчас будут - на этой неделе вы увидите - приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем работать здесь, чтобы определить даты визита и его содержание. Я думаю, это вопрос следующих месяцев. Думаю, август-сентябрь. Думаю, в это время визит должен быть полностью подготовлен", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, ранее Посольство Украины в США информировало, что Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон, однако дата визита не была определена.

6 июля Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом вопросы противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».