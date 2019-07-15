Шоумен Притула рассказал, что его связывает с Зеленским

Кандидат в нардепы признался, что в свое время помогал Зеленскому с организацией концертов в Тернополе и частично по Западной Украине.

Телеведущий Сергей Притула, который баллотируется в Верховную Раду от партии "Голос", заявил, что знает президента Владимира Зеленского с 2001 года.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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"Я не готов рассказывать, какой Зеленский как человек, потому что мы пересекались в 90% случаев по рабочим вопросам. В начале нулевых я активно занимался организацией концертов в Тернополе и частично по Западной Украине", - рассказал Притула.

Он отметил, что с Зеленским общался изредка в те времена, когда он был артистом, который разгонял "95 квартал", выводил на высшие ступени популярности".

По словам Притулы, как лидер коллектива и как бизнесмен своей настойчивостью Зеленский вызывал у него большое восхищение, поскольку он создал самый успешный юмористический продакшн Центрально-Восточной Европы.

"Насколько эта настойчивость Зеленского будет находить отражение в его работе как политического деятеля, как гаранта Конституции – об этом рассуждать не берусь, потому что какого-то общественного деятеля и политика Зеленского я не знал так же, как и 100% населения этой страны", - добавил шоумен.

Как сообщал УНИАН, шоумен Сергей Притула согласился вступить в партию "Голос" после нескольких месяцев диалога с певцом Святославом Вакарчуком, а своим 30-м местом в списке мотивирует избирателей.